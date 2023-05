Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An Heiligabend endet für Christen das Warten auf Jesu Ankunft. Eine ganz besondere Ankunft hat die Pfarrersfamilie Klein vor 75 Jahren erlebt, am Ende des letzten Kriegsjahres. Ein wahres Weihnachtswunder. Die Erinnerung an jenen Abend wird in der Familie bis heute hochgehalten.

„Er war ein gläubiger und treuer Sachwalter seiner Kirche und nahm seinen Dienst in seinen drei Dienstorten Wilgartswiesen, Hauenstein und Spirkelbach sehr ernst“, hat der frühere Rektor