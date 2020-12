So festlich beleuchtet wie aktuell in Corona-Zeiten war die Bürgerhalle in Herschberg noch nie. Zu verdanken ist das einer gemeinsamen Aktion mehrerer Vereine, die innerhalb weniger Tage auf die Beine gestellt wurde. Weil zurzeit keine Veranstaltungen stattfinden und Kontakte nahezu unmöglich sind, wollten die Vereine wenigstens ein optisches Zeichen in der Vorweihnachtszeit setzen und Mitgliedern sowie Mitbürgern einen Gruß zukommen lassen.

Spontan ist daher die Idee entstanden, die zahlreichen Fenster der Bürgerhalle im Freizeitgelände weihnachtlich zu gestalten. Ein paar Telefonate und Whatsapp-Nachrichten später haben sieben Vereine bekundet, dass sie bei der Aktion „Weihnachtsfenster“ dabei sind. Völlig erstaunt war zunächst der Ortschef, als ihn die Nachricht erreichte. „Das wollte ich fast nicht glauben“, beteuert Andreas Schneider, der aber sofort begeistert war und seine Unterstützung zusagte. Ihm ist es zu verdanken, dass alle Fenster bis Weihnachten täglich ab 16 Uhr beleuchtet sind.

Zunächst aber hatten die Verantwortlichen alle Hände voll zu tun, Material für die Dekorationen zusammenzutragen. Vieles war vorhanden oder wurde bei Freunden besorgt. Durch einen Terminplan war sichergestellt, dass die Gruppen jeweils einzeln im Foyer der Halle arbeiten konnten. Beteiligt haben sich der Frauenchor, die Landfrauen, der Sportverein, der Tennis-Club, der Obst- und Gartenbauverein, die Herschberger Narren und die Kaninchenzüchter.