Unbekannte haben an einer Pferdekoppel in der Nähe des Schützenvereins einen installierten Elektrozaun abgebaut und mitgenommen. Laut Polizei gab es bereits ähnliche Vorfälle in der Umgebung.

Von Donnerstag auf Freitag wurde an einer Pferdekoppel im Bereich des Schützenvereins Waldfischbach-Burgalben der installierte Elektrozaun abgebaut und entwendet. Wie die Polizei Waldfischbach-Burgalben mitteilt, nahmen der oder die Täter zwischen 70 und 80 Metallpfosten mit jeweils drei Isolierrollen sowie zirka 500 Meter des Elektrobandes mit. Der dadurch entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 1000 Euro belaufen.

Auch in umliegenden Ortsgemeinden kam es in den zurückliegenden beiden Wochen zu ähnlich gelagerten Vorfällen, bei denen Elektrozäune an Viehweiden und Pferdekoppeln beschädigt wurden. Die Hintergründe der Taten sind noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, Telefon 06333/9270 oder E-Mail piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de, entgegen sowie die Polizeidirektion Pirmasens, Telefon 06331/5200.