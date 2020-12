Die Zählerstände in den Haushalten der Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, die den Wasserverbrauch (Gemeindewerke) und den Stromverbrauch (Nahwerk GmbH) anzeigen, wurden bis Dienstag von Personal abgelesen. Das „können wir jetzt bedingt durch die aktuell geltenden Verfügungen bezüglich der Corona-Pandemie nicht mehr umsetzen“, sagte Werkleiter Martin Pfeifer, der zugleich Geschäftsführer der Nahwerk GmbH ist. Die Werke folgen dem Appell, Kontakte weitgehend zu beschränken.

Deshalb wird das Verfahren kurzfristig umgestellt. Haushalte, in denen der Zählerstand noch nicht abgelesen wurde, erhalten am Wochenende Post von den Werken: Auf einer Karte können das Ablesedatum sowie die Zählerstände bei Strom und Wasser eingetragen werden. Die ausgefüllte Karte wird an die Werke zurückgeschickt oder dort in den Briefkasten eingeworfen (Am Bauhof 1). Die Zählerstände können auch per E-Mail gemeldet werden: kundenservice@nahwerk-energie.de oder kundenservice@gemeindewerke-wabu.de. Telefonische Weitergabe: 06333/2758-100 oder 2758-200. Fax: 06333/2758-204. Bis Weihnachten sollen alle Haushalte die Zählerstände mitteilen, sagte Peifer mit Blick auf den verminderten Steuersatz von fünf Prozent, der in diesem Jahr noch gilt. Wer nicht meldet, dessen Verbrauch wird von den Werken geschätzt.