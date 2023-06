Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Was ist mit dem fehlenden Personal der katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth in Waldfischbach-Burgalben?“, fragt Dominik Weidler, der Elternausschussvorsitzende der Einrichtung, in einer Stellungnahme. Er bezieht sich auf unseren Artikel vom 19. Juli zur Situation der Kindertagesstätten in Waldfischbach-Burgalben.

Darin sei mit keinem Wort die kritische personelle Situation der katholischen Kindertagesstätte erwähnt worden. Weidler führt aus, dass seit dem Inkrafttreten des neuen Kita-Gesetzes