Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Freisportanlage der Wasgauschule in Hauenstein, das Wasgaustadion, wird saniert. Über den Umfang und die Art der Sanierung hatte es zuletzt Diskussionen gegeben. Der Kreisbauausschuss hatte den von Hauenstein gewünschten Kunstrasenplatz im November abgelehnt. Jetzt ist Bewegung in der Sache, weil Bundesmittel in Aussicht gestellt wurden.

Dem hat auch der Kreis Rechnung getragen. In dem Förderantrag, den der Kreis im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“,