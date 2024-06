Die Wasgau Bäckerei geht unter die Restaurantbetreiber. Am Donnerstag, 27. Juni, eröffnet sie auf der Hauensteiner Schuhmeile „Himmel & Herd by Wasgau in der Genussfabrik 1886“.

Vor gut einem Jahr, am 14. Mai 2023, hat das Hauensteiner Schuhunternehmen Josef Seibel die „1886 Genussfabrik“ eröffnet. Seit Mitte Mai ist sie geschlossen. In der kommenden