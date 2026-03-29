Die Wärmeplanung für die Verbandsgemeinde Zweibrücken ist fertig ausgearbeitet. Nun kann die Verwaltung damit als „strategisches Planungsinstrument“ arbeiten.

Die Kommunale Wärmeplanung für die Verbandsgemeinde (VG) Zweibrücken-Land steht. Am Mittwoch hat der VG-Rat einstimmig das Papier angenommen, das vom Ingenieurbüro Energy Effizienz GmbH aus Lampertheim erstellt wurde. Jetzt wird der fertige Abschlussbericht zur Wärmeplanung für die Verbandsgemeinde an den Bund als Zuschussgeber weitergeleitet.

VG-Bürgermeister Björn Bernhard erläuterte, dass die Energy Effizienz GmbH den Plan für eine „Wärmewende-Strategie“ ausgearbeitet habe. Von Ende Januar bis Anfang März wurde er zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Dabei habe sich zuletzt bei der Frage, welche Arten der Energieerzeugung im VG-Gebiet denkbar sein könnten, nach Einwänden der Deutschen Flugsicherung GmbH eine Änderung ergeben. Auf deren Anraten wurden mögliche Windräder-Standorte bei Battweiler und Großbundenbach aus dem Papier gestrichen: Dem dort bestehenden Schutzbereich für Militärflugzeuge (Polygone) hätte der Bau von Windrädern in die Quere kommen können.