Während in den oberen Fußball-Ligen die Millionen rollen, müssen kleine Sportvereine wie der TuS Rumbach um jeden Euro kämpfen, wenn sie Platz und Vereinsheim gut in Schuss halten wollen. Dabei findet gerade dort auch wichtige Jugendarbeit statt. In Rumbach wollten sie nicht mehr zuschauen. Deswegen kommt nun Saudi-Arabien ins Spiel.

Die Fußball-WM, der DFB, Katar und das große Geld, das dort im Namen des Sport hin- und hergeschoben wird: All das hat Andreas Langenberger frustriert. Er ist in Personalunion Vorstandsvorsitzender