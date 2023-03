Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seinem Geburts- und Heimatort Bottenbach blieb Walter Schnurr zeitlebens treu. Dort begeht er am Donnerstag auch seinen 90. Geburtstag. Neben seiner Familie, Verwandten und Freunden gratuliert ihm auch Ortsbürgermeister Klaus Weber.

Nach der Entlassung aus der Volksschule in Bottenbach arbeitete Walter Schnurr in der elterlichen Landwirtschaft mit. 1949 ging er in den Landwirtschaftsbetrieb Nafziger auf den benachbarten Stausteinerhof auf