Falls Volker Schmitt am 9. Juni erneut zum Großsteinhauser Bürgermeister gewählt wird, dann wäre es bereits die fünfte Amtsperiode des inzwischen 60-Jährigen. Er hat noch einige Ideen fürs Dorf.

Viele Projekte, die Volker Schmitt in der kommenden Amtsperiode als Großsteinhausens Ortsbürgermeister durchführen will, sind bereits angelaufen. „Die Hauptaufgaben werden zuerst einmal die beiden Solarparks sein“, berichtet er. Dass Schmitt dafür den Kindergarten ausgesucht hat, ist kein Zufall. „Das ist im Dorf mein Platz“, betont er. Obwohl der Kindergarten mittlerweile von der Verbandsgemeindeverwaltung betreut wird, ist Schmitt noch immer einer der ersten Ansprechpartner. Auch die Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen gefalle ihm gut. „Die machen einen super Job. Für mich ist das hier ein ganz wichtiger Punkt im Dorf.“

„Man muss Spaß an der Arbeit haben“

Weitere Themen in Schmitts möglicher fünften Amtszeit sind die Teilnahme am energetischen Quartierskonzept, der weitere Straßenausbau im Dorf sowie die Erneuerung des Spielplatzes am Sportplatz. „Als Bürgermeister hat man viel Arbeit, für mich ist das aber auch ein Hobby“, sagt Schmitt. Oberste Priorität im Amt: „Man muss Spaß an der Arbeit haben.“ Der amtierende Ortsbürgermeister betont, dass die Zusammenarbeit im Rat derzeit gut laufe. Das erhofft er sich auch für die kommenden Jahre. „Wir haben eine gute Zusammenarbeit, es ist keiner drin, der irgendwelche Luftschlösser bauen will.“

Schmitt kann mittlerweile durchaus als kommunalpolitisches Urgestein in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land angesehen werden. 1994 wurde er Ratsmitglied, 2004 Ortsbürgermeister und 2008 Verbandsgemeinderatsmitglied für die FDP. Seit Jahrzehnten arbeitet er in der Hornbacher Gärtnerei Hohn, aktuell als Verkaufsleiter. Schmitt ist verheiratet, hat drei Kinder und zwei Enkel. Wenn er gerade nicht als Ortsbürgermeister im Dorf unterwegs ist, dann fährt er oft mit seinem Oldtimer-Traktor – ein IHC McCormick. „Den habe ich zum 60. Geburtstag geschenkt bekommen. Ich habe auch schon eine Wippsäge und damit Holz gemacht. Ansonsten nehme ich meine Enkelchen auf dem Traktor mit.“ Auch Fußball begeistert Schmitt. Er ist glühender Fan des SV Großsteinhausen und der Roten Teufel vom Betzenberg.