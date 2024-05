DHL hat eine neue solarbetriebene Packstation in Rülzheim, Mittlere Ortsstraße 90, in Betrieb genommen. Der neue Automat hat 57 Fächer. Es ist die zweite Packstation in Rülzheim, die andere ist am Edeka-Markt. Kunden können dort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Hier gibt es auch weitere Informationen. Für den Empfang benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen ist keine vorherige Registrierung erforderlich.