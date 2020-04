Die Zeit der Coronabedingten Sperrung des Spielplatzes nutzt die Ortsgemeinde Bottenbach nach der Information von Ortsbürgermeister Klaus Weber, um einen Holzpavillon auf dem Spielplatz der Ortsgemeinde im Anschluss an den Sportplatz zu errichten. Die entsprechenden Erdarbeiten wurden bereits am Karsamstag begonnen. Der Pavillon wird in Holzbauweise errichtet und soll eine 4,65 Meter im Durchmesser groß sein. Der Standort am Spielplatz wird zunächst mit einem Pflasterunterbau versehen. Er soll einen Wetterschutz auf dem Spielplatz bieten und die Nutzungsmöglichkeiten für die Kinder und anderen Nutzer des Platzes erweitern.