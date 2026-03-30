Für den zweiten Contwiger Flohmarkt am Freibad kann man sich ab sofort Standplätze sichern.

Die zweite Auflage des Flohmarkts am Contwiger Freibad ist für Samstag, 11. April, ab 7 Uhr geplant. Ausschließlich Trödel und typische Flohmarkt-Artikel werden verkauft, Neuwaren sind nicht zugelassen. Wie schon bei der Premiere fließen die Einnahmen aus den Standgebühren – vier Euro pro laufender Meter – an den Kindergarten Contwig. Anmelden kann man sich beim Organisator Peter Leiner unter Telefon 0177 6659076. Unter dieser Rufnummer informiert Leiner auch zu Fragen rund um den Aufbau der Stände und den Ablauf des Flohmarkts.