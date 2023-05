Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Warteschlangen vor Uhren Lehmann in der Waldfischbacher Hauptstraße – die Corona-Pandemie und ihre Folgen sorgten am Samstag und Montag für ungewohnte Bilder. Kurz vor dem Lockdown wollten viele Kunden noch Weihnachtsgeschenke besorgen. Die Juweliere in der Region können wenigstens einen Teil ihres Betriebs aufrechterhalten – wenn auch nicht das Ladengeschäft.

Am Dienstag, dem letzten Verkaufstag vor dem Lockdown, sorgten das regnerische Wetter und die längere Öffnungszeit dafür, dass sich die Kunden verteilten. „Natürlich