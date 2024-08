Zum Feierabendschoppen vor dem Contwiger Rathaus haben an den drei zurückliegenden Freitagabenden der Sportclub Stambach und der Motorsportclub Contwig eingeladen. War der erste Termin am 2. August noch verregnet, der zweite eine Woche später gut besucht, konnten sich die Veranstalter am vergangenen Freitag über Rekord-Besucherzahlen freuen. Rund 400 Gäste zählte Mitorganisator Peter Stauch von den Radsportlern der Contwiger Luftpumpen, die Teil des Motorsportclubs sind. „Eigentlich war ja geplant, dass jeden Freitag ein oder zwei unterschiedliche Vereine das Fest betreuen. Aber es hat sich niemand gemeldet, also haben wir es alleine durchgezogen“, so Stauch. Rund 30 Helfer haben die Besucher mit Getränken und Essen aus zwei Hütten und einem Weinstand versorgt. Dazu gab es Musik der „Wikinger“. In diesem Jahr haben die beiden Vereine den Feierabendschoppen zum zweiten mal organisiert, im vergangenen Jahr gab es zwei Veranstaltungen, im kommenden soll die Reihe im Sommer fortgesetzt werden.