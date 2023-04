Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Pirmasenser Musikverein Lager 14 will eine Party an der Bottenbacher Grillhütte feiern. Einerseits, so Bürgermeister Klaus Weber, lockt das Geld. Doch im Rat gibt es Bedenken, ob solche Veranstaltungen zur Grillhütte passen.

Für Weber stand fest: Wenn die Pirmasenser an der Grillhütte zu tiefen Bässen und kreischenden Höhen feiern wollen, dann muss der Veranstalter für die Miete der Hütte etwas