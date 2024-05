Der Wandertag der Verbandsgemeinde lockte am Sonntag 75 Menschen in den Wald. Auch wenn einige ihren Weg verkürzen, gelangte jeder ans Ziel. Und es gab spannende Rätsel.

Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land setzte am Wochenende ihre Tradition mit den Verbandsgemeindewandertagen fort. War es im Vorjahr bei der Einweihung des neuen Premiumwanderweges Flößertour die große Hitze, zeigte sich beim diesjährigen Wandertag auf dem Premiumwanderweg „Sandhasentour“ in Trulben das Gegenteil: Es regnete. Der Regen hielt 75 Frauen und Männer jedoch nicht davon ab, sich mit Bürgermeister Klaus Weber auf Wanderschaft zu begeben. Los ging die Tour an der Trualbhalle. Von dort führte der Weg bergan den Bordelberg hinauf, um über den Eichenwald zur Wendelinuskapelle oberhalb Trulbens zu gelangen.

Quizwanderung mit Gewinnchance

Dort sorgte Hollerith Weinhandel aus Eppenbrunn für die erste Stärkung. Es war für die Südwestpfalzgästeführer Vera Ulrich und Patrick Liebel zugleich ihr erster von vier Auftritten, in denen sie die Teilnehmer über die Geschichte der Wendelinuskapelle, den Neuaufbau und die Weihe informierten und auch Fragen stellten. Merken sollten sich die Teilnehmer das Datum vom 20. Oktober, dem Namenstag des Kapellenpatrons, des Heiligen Wendelinus. Später sprachen die beiden über den täglichen Wasserverbrauch eines Menschen, sowie über 13 erlegte Wildschweine. Das geschah aber nicht nur als reine Informationsweitergabe, sondern in Form eines Quizz. Wer die Fragen richtig beantwortete, hatte die Chance, Gutscheine der Gastronomie auf der Hackmesserseite zu gewinnen.

Aber erstmal ging es weiter: Über den Wirtschaftsweg führte der Weg bergab auf schmalen Pfaden zur Felsendusche und von dort zum Franzosenkopf. Nach dem glitschigen Abstieg gelangten die Teilnehmer zur idyllischen Trualbquelle. Dort fand die zweite „Fragestation“ mit Ulrich und Liebel statt. Durch das „Große Tälchen“ am Sportplatz vorbei, liefen die Teilnehmer wieder nach Trulben. Bei der Wegegabelung Haupt-, Hof- und Brühlstraße reichte es einigen triefend nassen Wanderern. Sie nahmen eine Abkürzung zur Trualbhalle und zogen ihren Abschluss vor.

Hinab vom Krappenfelsen

Der Großteil der Wandergesellschaft trotzte weiterhin dem Regen und machte sich bergan auf den Krappenfelsen mit Blick auf die im Tal liegende Trulber Gemeinde. Ab hier wollte dann auch die Mehrheit nicht weiter bergauf in Richtung Vinninger Gemarkung. Vielmehr stieg der Tross vom Krappenfelsen ab und begab sich über die Hauptstraße und das Brühl zum Ausgangsort Trualbhalle. Dort war die vierte Station mit dem Thema „Wildschweinjagd im Krieg“ mit 13 erlegten Tieren als gefragter Zahl für das Quiz verlegt worden.

In der Trualbhalle fanden die Wanderer, die bei widrigen Witterungsverhältnissen fünf Stunden unterwegs und völlig durchnässt waren, ihren wohlverdiente Tourabschluss mit Essen und Trinken. Auch ein paar lobende Worte des Bürgermeisters, Klaus Weber, durften nicht fehlen. Er zog Bilanz: „Es war ein erfolgreicher Wandertag, an dessen Ende man nicht gleich auseinanderging. Vielmehr blieb man zusammen und pflegte so die Gemeinschaft über die einzelnen Dörfer der Verbandsgemeinde hinaus.“