In Rodalben tagte der Verbandsgemeinderat zum letzten Mal vor der Kommunalwahl und widmete sich dabei wichtigen Infrastrukturprojekten. Es wurden Investitionen von 600.000 Euro für die Sanierung der Mozartschule und zusätzliche 6 Millionen für Feuerwehrprojekte beschlossen.

Die Mozartschule, die seit 66 Jahren besteht, soll mit einer Dachsanierung und Modernisierung aufgewertet werden. Dafür ist der Einsatz von Sandwich-Elementen für eine bessere Dämmung und die Installation einer Photovoltaikanlage geplant. Der Haushalt stellt für die Maßnahme 600.000 Euro bereit. Laut Sitzungsleiter Timo Bäuerle ermöglichten Angebote unter der Kostenschätzung zusätzliche Putz- und Malerarbeiten. „Gerüst ab- und wieder aufbauen heißt: 100.000 Euro sind weg“, argumentierte Bäuerle für eine effiziente Nutzung des Gerüsts, ein Standpunkt, den der Rat teilte.

Während der Sitzung schlug Barbara Metzger von den Grünen vor, eine Dämmung der Fassade vor dem neuen Anstrich vorzunehmen. Dieser Vorschlag stieß auf Widerstand, insbesondere aus den Reihen der CDU. CDU-Mitglied Timo Hornung erklärte, die Kosten für Dämmung und den Einbau neuer Fenster seien derzeit nicht abschätzbar und „in den nächsten Jahren nicht zu stemmen“. Dieter Ballbach (CDU) als Mann vom Fach verwies darauf, dass bei den anstehenden Arbeiten auch Fugen gegen Frostschäden ausgebessert und Anschlüsse erneuert würden. Das Gebäude erhalte dadurch einen besseren Schutz.

Projekt Naturschwimmbad wankt

Bäuerle hatte schlechte Nachrichten für den Rat. Das Ministerium habe den Erweiterungsantrag zur Erneuerung des Eingangsbereichs beim Schwimmbad Biebermühle aus der Förderung gestrichen: „Das Projekt wird nicht berücksichtigt“. Das geplante Naturschwimmbad gerät zunehmend ins Wanken.

In Bezug auf die Feuerwehr einigte sich der Rat einstimmig auf die Bewilligung aller Projekte. Besonders teuer kommt die Verbandsgemeinde die Sicherheit durch die Löscheinheit Leimen zu stehen. Der Grund liegt in der Höherstufung der Gemeinde in der Risikoklasse. In deren Zuständigkeit fallen Einsätze, etwa bei Verkehrsunfällen, von der L 496 bis zur B 48 (Johanniskreuz). Deshalb wird ein neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) für 650.000 Euro angeschafft. Zur Unterbringung braucht die Gemeinde ein neues Feuerwehrgebäude. Dieser Bedarf besteht auch für die wieder aktive Löscheinheit in Merzalben. In beiden Gemeinden werden gerade Grundstücksflächen auf ihre Eignung überprüft. Pro Gebäude geht die Kostenschätzung von einer Million Euro aus, auf die Planungsleistungen entfallen zusätzlich zehn Prozent.

Zudem wird in Rodalben ein neues Hubrettungsfahrzeug für nahezu eine Million Euro angeschafft und das Feuerwehrgerätehaus in Clausen soll für 50.000 Euro saniert werden.