In der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ist die Wohnsitzanmeldung jetzt auch online möglich. Das spart nicht nur jenen Zeit, die umziehen. Sondern es erleichtere auch die Arbeit der Mitarbeiter in der Verwaltung, wird mitgeteilt.

Wer umzieht, muss innerhalb von 14 Tagen die neue Adresse melden. Bisher war dazu der Gang zum Einwohnermeldeamt notwendig. Als Alternative zum Behördenbesuch wurde nun in Hamburg die elektronische Wohnsitzanmeldung (eWA) entwickelt, die bundesweit zur Anwendung kommen soll. Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ist unter den ersten Kommunen im Landkreis Südwestpfalz, die den Hamburger Online-Dienst übernommen und umgesetzt hat. Damit ist beim Umzug nach oder innerhalb der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land die elektronische Wohnsitzanmeldung möglich.

„Mit der elektronischen Wohnsitzanmeldung hat die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land einen weiteren Schritt in Richtung einer modernen und bürgerfreundlichen Verwaltung gemacht“, sagt Bürgermeister Klaus Weber laut Mitteilung der Verbandsgemeinde. Er erklärt: „Die elektronische Wohnsitzanmeldung bietet im Vergleich zur klassischen Wohnsitzanmeldung vor Ort einige Vorteile für Nutzer. Wer den Online-Dienst nutzt, spart sich den Gang zur Behörde und damit Zeit und Aufwand. Zudem entlastet der Online-Dienst auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung. Sogar die Aktualisierung der Adressdaten auf dem Personalausweis, dem Reisepass oder der eID-Karte erfolgt eigenständig. Dabei wird ein Höchstmaß an Sicherheit und Transparenz sichergestellt.“

Neue Adresse wird selbst auf Ausweis geklebt

Für die Nutzung des Online-Dienstes ist die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises oder der eID-Karte sowie ein behördliches Nutzerkonto erforderlich. Wer noch kein Nutzerkonto hat, kann sich eine kostenlose Bund-ID anlegen lassen via Internetseite id.bund.de. Am einfachsten geht die Online-Anmeldung mit dem Smartphone oder Tablet. Nach der Authentifizierung mit der kostenlosen Ausweis-App können die Daten aus dem Melderegister abgerufen und aktualisiert werden. Wer zur Miete wohnt, lässt sich vorher noch die Wohnungsgeberbestätigung vom Vermieter ausstellen, lädt diese bei der Ummeldung mit hoch und schließt den Vorgang ab.

Nach erfolgreicher Prüfung der Daten durch die zuständige Meldebehörde, steht dem Nutzer eine fälschungssichere digitale Meldebestätigung zum Download im Portal zur Verfügung. Dann kann die Aktualisierung der Adressdaten auf dem Chip des Personalausweises ebenfalls selbstständig über den Online-Dienst und die Ausweis-App vorgenommen werden. Zum Schluss erfolgt ein automatisches Anschreiben der Bundesdruckerei mit einem Adressaufkleber für den Personalausweis und gegebenenfalls einem Wohnortaufkleber für den Reisepass. Dieser wird nach Anleitung eigenständig angebracht.