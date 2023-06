Ein Unfall mit drei Schwerverletzten im Bereich des Katharinenhofs auf der B10 zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein führte am Montagnachmittag zu einer stundenlangen Sperrung und Staus auf der B10 und ihren Zubringerstraßen.

Wie die Polizei mitteilte, war am Montag um 14.43 Uhr ein 86-jähriger Mercedesfahrer auf B10 in Richtung Landau unterwegs, als er zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein in Höhe des Katharinenhofs in einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte der Mercedes frontal auf den Wagen einer 21-Jährigen, die in Richtung Pirmasens fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer und die 87-jährige Ehefrau des Mercedesfahrers schwer verletzt. Sie wurden noch vor Ort notfallmedizinisch versorgt, ein Rettungshubschrauber sowie zwei Rettungswagen samt Notärzten waren im Einsatz. Die alarmierten Feuerwehren aus Hinterweidenthal, Wilgartswiesen und Hauenstein unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten, stellten den Brandschutz sicher und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Polizei auf 15.000 Euro schätzte. Warum der 86-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die B10 für mehrere Stunden voll gesperrt. Es bildeten sich in beiden Fahrtrichtungen Staus, auch auf der B427 gab es zeitweise kein Fortkommen.