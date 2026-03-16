In Contwig haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 13. März, und Sonntagnachmittag, 15. März, vier geparkte Autos beschädigt. Die Fahrzeuge standen in der Gutenbrunnenstraße und wurden dort mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Betroffen sind ein schwarzer VW Tiguan, ein schwarzer Hyundai i30, ein grüner Kia Sportage und ein dunkelgrüner Ford Fusion.

Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631 36915399 entgegen.