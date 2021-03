Wer einen freilaufenden Hund sieht, sollte ihn nicht jagen, um ihn einzufangen. Darauf weist die Tierrettung des DRK Contwig hin. Aktueller Anlass ist das vergangene Wochenende, als die Contwiger mehrfach wegen freilaufender Hunde angerufen wurden. Die waren wegen des Sturms und des Gewitters davongelaufen. Einer war auf die Autobahn gerannt.

Unwetter mit Sturm und Gewitter am Wochenende hätten Haus- und Nutztiere stark verängstigt, teilte Anna Lena von Rohden, tiermedizinische Fachangestellte bei der Tierrettung, mit. Am Samstagmorgen habe das DRK eine Hauskatze von einem Dach gerettet, die aus dem Fenster gestürzt war und in einem Schneegitter festhing.

Dazu seien mehrere Anrufe über freilaufende Hunde eingegangen, alleine drei bis Samstagabend. Die Hunde seien wegen des Sturms und des Gewitters entlaufen. „Dabei wäre ein Hund fast auf der Autobahn A8 von einem Fahrzeug erfasst worden, als er auf die Fahrbahn lief, was die Polizei Zweibrücken durch ihr beherztes Eingreifen verhindern konnte“, schildert Anna Lena von Rohden, die ergänzt: „Bitte die Tiere nicht jagen. In den Mittagsstunden wäre deshalb ein total verängstigter Hund, der von vier Fahrzeugen in Contwig verfolgt und gejagt wurde, fast von einem Auto erfasst worden. Das ist absolut kontraproduktiv und versetzt das Tier nur noch mehr in Panik in solch einer Situation.“

Stattdessen solle man versuchen, sein Tier zu beruhigen, und darauf achten, dass sie einen geschützten Bereich nicht verlassen können. Wer ein freilaufendes Tier sieht, sollte die Polizei oder die Contwiger Tierrettung unter der Telefonnummer 06332/568860 verständigen. Hunde sollten wegen des Wetters, aber auch wegen der Brut- und Setzzeit möglicher Beutetiere, dringend angeleint werden.