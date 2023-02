Es wird wieder Fasnacht gefeiert. Zwar wird am Wochenende nicht in allen Hochburgen der Narren so ausgiebig gefeiert wie vor der Pandemie. Doch wer sich unters närrische Volk mischen will, findet im Landkreis genug Möglichkeiten.

In Waldfischbach-Burgalben wird traditionsgemäß auf der Straße gefeiert. Nicht mit einem Umzug, aber um den Kreisel herum geht es am Samstag ab 13.11 Uhr rund.

Am Samstag setzt sich der Merzalber Nachtumzug um 19.11 Uhr in der Hauptstraße in Bewegung. Es gibt ein Parkleitsystem. Im Anschluss wird auf dem Kerweplatz die After-Zug-Party gefeiert.

Am Sonntag lädt der Dahner Karnevalverein Elwetritsche zum Jubiläumsumzug ein: Zum 55. Mal rollt dann der närrische Zug durch die Dahner Straßen. Der Umzug, einer der größten in der Region, stellt sich auf in den Straßen „Am Kreuzstein“ und „Am Grieshohl“; Start ist um 13.33 Uhr. Nach dem Umzug laden Karnevalverein und Stadt ein zur Straßenfasnacht. Zum Dahner Umzug können Zuschauer auch mit der Bahn anreisen: die Wieslauterbahn fährt eigens am Sonntag von Hinterweidenthal aus (Haltestelle Ort ab 11.46 und 12.46 Uhr) über Dahn bis nach Bundenthal und auch später wieder zurück.

Am Rosenmontag versammeln sich in Bundenthal die Narren zum Umzug durch die Hauptstraße. Dort startet das Spektakel um 14 Uhr, die Hauptstraße ist ab 12.30 Uhr gesperrt.

Am Fasnachtsdienstag lädt in Bruchweiler-Bärenbach der Karnevalverein Bruchweiler-Bärenbach ein zum großen Fasnachtsumzug; Start ist um 13.30 Uhr. Danach geht es weiter mit der Straßenfasnacht in der Ortsmitte und Heringsessen im Sänger- und Hasenheim.

Die Häschdner Needingsterzer veranstalten am Dienstag ihren Umzug durch Hauenstein. Los geht es um 13.30 Uhr. Die Prälat-Sommer-Straße, die Bahnhofstraße, der Marktplatz die Haupt- und die Schulstraße sind n zwischen 12 und 17 Uhr gesperrt. Nach dem Umzug wird auf dem Johann-Naab-Platz weitergefeiert.

Straßensperrungen und Busverkehr in Dahn

Folgende Straßen werden in Dahn für den Umzug am Sonntag gesperrt: B427 (Pirmasenser Straße, Marktstraße, Weißenburger Straße), von der Einmündung „Im Gerstel“ bis zum Kreisverkehrsplatz am SBK-Markt; die K39 (Schulstraße und Hauensteiner Straße) von der Einmündung Geschwister-Scholl-Straße bis zur Einmündung B427; die K40 (Schloßstraße) im gesamten Verlauf; die Tannstraße gesamt; die Grabenstraße von der Einmündung Tannstraße bis zur Einmündung B427. Die Sperrung der Marktstraße ist bis 22 Uhr verfügt, da dort nach dem Umzug die Straßenfasnacht stattfindet.

Für den Linienbusverkehr ergeben sich dadurch nach Information der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft am Sonntag von 10.30 Uhr bis voraussichtlich 20.30 Uhr Einschränkungen bei den Linien 250 und 251.

Die Linie 250 Pirmasens-Lemberg-Hinterweidenthal-Dahn fährt von Pirmasens bis Dahn, Gewerbepark Neudahn 1 (Zirkuszelt) und von hier aus wieder zurück. Die Ankunfts- und Abfahrtszeiten entsprechen der Bushaltestelle „Dahn Bahnhof“, eine Ersatzhaltestelle ist eingerichtet. Die Linie 251 von Ludwigswinkel, Fischbach, Bundenthal, Dahn (Hinterweidenthal) fährt von Ludwigswinkel bis Dahn-Reichenbach und wieder zurück. Hier ist ein Umstieg auf den „Bundenthaler“ nach „Dahn Bahnhof“ und zurück möglich.