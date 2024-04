Am Montag, 29. April, wird die Kreisstraße 4 zwischen Trulben und Kröppen, eine der schlimmsten Holperpisten des Landkreises, voll gesperrt. Allerdings nicht, um sie zu sanieren.

Auf der Hackmesserseite warten viele Autofahrer darauf, dass die Kreisstraße 4 zwischen Trulben und Kröppen saniert wird. Im Straßenausbauprogramm des Kreises ist der Ausbau der Straße enthalten. Die Sperrung, die am Montag, 29. April, ganztätig erfolgt, hat aber nichts mit dem ersehnten Ausbau zu tun. Grund sind dringend erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen.

Im Bereich des Trulber Kirchenwaldes oberhalb der Pfarrkirche ließ das Forstamt Westrich im vergangenen Jahr einen alten Kiefernbestand fällen. Der Eingriff sei aus Gründen der Verkehrssicherung notwendig gewesen, die Bäume drohten, auf die Kirche und Häuser zu stürzen, begründete das Forstamt den radikalen Eingriff. Seither blicken Autofahrer, wenn sie von Kröppen in Richtung Trulben fahren, nicht mehr in einen Wald, sondern in einen Abgrund. Am Montag werden nun gegenüber des Baulagers der Firma Bratzel Schutzplanken angebracht. Eine Forderung, die Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld schon unmittelbar nach den Fällungsarbeiten gegenüber dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) erhoben hatte, und die ihm zugesagt worden war.

Hochstellerhof: Linksabbiegerspur wird aufgegeben

Auch im Trulber Ortsbezirk Hochstellerhof wurde eine vielfach geforderte Verkehrssicherungsmaßnahme umgesetzt. Vom Kettrichhof kommend hatte innerhalb des Hochstellerhofes die Pirmasenser Straße im Bereich der Einmündung der Wasgaustraße drei Fahrspuren. Die mittlere Fahrspur war bislang die Linksabbiegerspur, um in die Wasgaustraße einfahren zu können. Seither endete der von der Vinninger Kreuzstraße kommende Radweg unmittelbar vor der Einmündung der Wasgaustraße, so dass die Radfahrer sich in den fließenden Straßenverkehr in Richtung Ortsende/Sportplatz einordnen mussten. Erst ab dort gibt es seit Jahren die Fortsetzung des Radfahrweges.

Jetzt wurde die Linksabbiegerspur aufgegeben. Sie wurde zur Fahrspur. Von der gesamten Fahrbahnfläche wurde ein eigener Bereich für die Fahrradfahrer abgetrennt und markiert. Dadurch verengte sich die Fahrfläche auf zwei Fahrbahnen und der Verkehr wird verlangsamt. „Die Maßnahme führt zu mehr Sicherheit. Sie erhöht zudem den Wohnkomfort entlang der Pirmasenser Straße“, sagt Hatzfeld.