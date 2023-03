Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die katholische Kapelle St. Maria in Lauterschwan soll eine neue Heizung bekommen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch. Die Kapelle dient auch als Friedhofskapelle oder zeitweise zum Chorgesang.