Für das kostenlose Angebot der Sommerschule an allen Standorten im Landkreis Südwestpfalz sind noch Plätze frei. Unterrichtet wird in den beiden letzten Ferienwochen, vom 16. bis 20. August und vom 23. bis 27. August. Unterrichtet wird von 9 bis 12 Uhr, das Angebot richtet sich an Schüler der Klassenstufen 1 bis 9.

Auch wenn in zwei Wochen nicht aufgeholt werden kann, was während der Corona-Pandemie versäumt wurde, halten Bildungsforscher die Sommerschule für eine gute Idee nach diesem anstrengenden Jahr. „Es ist sehr wichtig, dass etwas unternommen wird, um an Lernlücken zu arbeiten “, schließt sich Landrätin Susanne Ganster dem an. Fachspezifisches Wissen lasse sich in diesen Sommerkursen gut erklären und vermitteln. So könne individuell auf die Bedürfnisse der Kinder- und Jugendlichen in den Fächern Deutsch und Mathematik eingegangen und das Wissen sowie die Kompetenzen in diesen Fächern verbessert werden.

In der Regel kann ein Schüler eine Woche teilnehmen. Bei entsprechenden Kapazitäten ist auch eine Teilnahme in beiden Wochen möglich. Für Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 bietet der Landkreis als Träger der weiterführenden Schulen die Sommerschule im Schulzentrum Dahn, an der IGS Contwig, der Realschule Plus Rodalben, der IGS Waldfischbach-Burgalben und der IGS Thaleischweiler-Fröschen an.

Die Verbandsgemeinden Dahn Hauenstein, Thaleischweiler-Fröschen (im Gebäude der IGS), Rodalben und Waldfischbach-Burgalben organisieren die Sommerschule für Grundschulkinder. Das Anmeldeportal im Internet ist für beide Maßnahmen noch bis zum 12. August geöffnet.

https://lksuedwestpfalz.feripro.de