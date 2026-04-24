Die Europäische Union und das Land Rheinland-Pfalz stellen Millionen für die Förderung des ländlichen Raums zur Verfügung. Das passiert mit dem Geld vor Ort.

Das Leader-Programm der Europäischen Union (EU) spült Millionen Euro Fördergeld in die Region. Und das schon seit 1991. 3,3 Millionen Euro stellen die EU (2,3 Millionen Euro) und das Land Rheinland-Pfalz (eine Million Euro) im mittlerweile sechsten Förderzeitraum von 2023 bis 2027 der Lokalen Aktionsgruppe Pfälzerwald (LAG) zur Verfügung. Rund 1,7 Millionen Euro davon sind bereits in Projekten gebunden. Alleine im vergangenen Jahr wurden 910.000 Euro aus EU-Mitteln und 100.000 Euro aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt. Für Bürgerprojekte waren es 30.000 Euro, für Kleinstprojekte im Rahmen des Regionalbudgets waren es 77.000 Euro.

Leader ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden. Lokale Aktionsgruppen wie die LAG Pfälzerwald erarbeiten dazu vor Ort Entwicklungskonzepte. Ziel ist es, die ländlichen Regionen auf dem Weg zu einer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen. Die Leader-Geschäftsstelle bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz hilft bei der Antragstellung und der Erschließung weiterer Fördermöglichkeiten. Das LAG-Gebiet Pfälzerwald umfasst den Kreis Südwestpfalz, die Verbandsgemeinden Bad Bergzabern und Annweiler aus dem Kreis Südliche Weinstraße sowie die Verbandsgemeinde Lambrecht aus dem Kreis Bad Dürkheim.

Mehr zum Thema

Für den Teigteiler der Bäckerei Ernst in Vinningen gab es eine Bundesförderung. Foto: Stefan Ernst/oho

Ein Beispiel, wie Unternehmen profitieren können, ist die Bäckerei Ernst aus Vinningen. Sie schaffte einen Teigteiler an, mit dem sich Teig präzise wiegen und portionieren lässt. Mit Hilfe der Maschine wird nach Ansicht der LAG nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Betriebs gestärkt, der wichtig für die regionale Lebensmittelversorgung ist, sondern auch die nachhaltige Entwicklung der Region. Die Förderung erfolge im Sinne einer zukunftsfähigen, regionalen Wertschöpfung. Die Anschaffung wurde im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) beim Förderaufruf für Kleinstunternehmen der Grundversorgung berücksichtigt. 42.000 Euro oder rund 40 Prozent der Kosten erhielt die Bäckerei aus Bundesmitteln.

Finanzielle Hilfe für Vereine

Auch Vereine kommen in den Fördergenuss. Ein Beispiel ist der Bau des Soccerfeldes des TuS Heltersberg, der mit Hilfe des Landessportbundes und der Leader-Förderung ermöglicht wurde. Die Sportanlage steht nicht nur dem Verein zur Verfügung, auch der örtliche Hort und die Grundschule profitieren davon. Rund 38.000 Euro aus dem Leader-Topf erhielt der Verein.

Dank der Leader-Förderung konnte der TuS Heltersberg ein Soccerfeld anlegen. Foto: TuS Heltersberg/oho

Vor zwei Jahren hat der Heimatverein Rieschweiler-Mühlbach von der Förderung profitiert. Er hatte mit viel Engagement und Eigenleistung einen alten Bauwagen in einen Essens- und Ausschankwagen umgebaut. 2000 Euro erhielt der Verein aus diesem Topf. Es war eines von vielen Bürgerprojekten, die alljährlich über das Leader-Programm gefördert werden.

19 Bürgerprojekte ausgewählt

2026 erhielt die LAG Pfälzerwald plus erneut 30.000 Euro vom Land für ehrenamtliche Bürgerprojekte. 34 Projektideen wurden von Vereinen und Bürgern bei der LAG eingereicht, 29 wurden zum Auswahlverfahren zugelassen. 19 Projekte mit den besten Bewertungen erhalten jetzt eine finanzielle Unterstützung von 1500 Euro, in Einzelfällen auch 2000 Euro.

Aktuelle Bürgerprojekte

Verbandsgemeinde Dahner Felsenland: Rundweg Stolpersteine in Dahn, barrierefreie Sitzgruppe Lokschuppen Ludwigswinkel, historischer Dorfrundgang in Niederschlettenbach, Ausstattung Mediathek und Begegnungsort Dorfbrunnen in Schönau.

Verbandsgemeinde Hauenstein: Gestaltung Außengelände Kindergarten Lug, Dorftreff Schwanheim.

Verbandsgemeinde Pirmasens-Land: Freizeitpark „Parkerblühen“ in Eppenbrunn.

Verbandsgemeinde Rodalben: Neugestaltung öffentliches Kirchengelände in Clausen, Goldenes Band in Clausen, Ausstattung Jugendtreff in Merzalben, Ausstattung Digitalbotschafter Rodalben.

Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben: Dorf-Wissen in Rieschweiler-Mühlbach, kulturelle Mitte in Wallhalben

.