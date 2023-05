Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hier vermarkten sie ihr Holz noch selbst. Im waldreichen Holzland in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben haben sich mehrere Gemeinden in einem Forstzweckverband zusammengefunden und ihr Vermarktungsgeschäft nicht an eine Agentur abgegeben. Eine gute Entscheidung, stellen die Beteiligten nun fest.

2019 hat das Land wegen kartellrechtlicher Bedenken die Holzvermarktung für die Kommunen aufgegeben. Landesweit entstanden fünf kommunale Holzvermarktungsagenturen. Nahezu alle südwestpfälzischen