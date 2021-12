Keine Menschenseele war am Mittwochabend in Battweiler am Kindergarten Spatzennest, um das „stille Adventsfenster“ zu bewundern, in dem vier Kerzen brannten. Ursprünglich sollte es der Auftakt sein für die Adventsfenster-Reihe, zu der sich etliche Familien angemeldet haben als Teilnehmer. „Am Mittwoch darf man sich auch am Kindergarten ab 18 Uhr treffen, um aus seiner mitgebrachten Tasse Tee oder Glühwein zu trinken“, schrieben wir an dieser Stelle am Mittwoch noch und und haben auf die geplante 3G-Regel mit Nachverfolgungsliste verwiesen, die geplant waren. Nach Informationen der RHEINPFALZ wurde wegen der steigenden Inzidenzzahlen jedoch die gesamte Aktion in diesem Jahr abgesagt, es gibt also keine weiteren Battweiler Adventsfenster. Zumindest jedoch keine Treffen vor Fenstern oder Ähnliches. Trotz mehrfacher Versuche waren die Organisatoren jedoch leider nicht erreichbar.