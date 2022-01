Wer für sein Kind die unentgeltliche Schulbuchausleihe ab dem Schuljahr 2022/23 in Anspruch nehmen will, muss bis zum 15. März einen Antrag bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz stellen.

An der Schulbuchausleihe teilnehmen können Kinder sowie Jugendliche oder Erwachsene, die ab dem Schuljahr 2022/23 eine allgemeinbildende Schule, eine Fachoberschule an einer Realschule plus oder an der Berufsbildenden Schule, die Berufsfachschule I oder II, die dreijährige Berufsfachschule oder die Höhere Berufsfachschule besuchen. Die Buchausleihe für die Grundschulen – mit Ausnahme der Schule in Vinningen – wickeln die Verbandsgemeinden ab.

Für folgende Schulen organisiert die Kreisverwaltung die Ausleihe: Grund- und Realschule plus in Vinningen, Realschule plus in Dahn. Realschule plus in Hauenstein, Realschule plus in Rodalben, Integrierte Gesamtschule in Contwig, Integrierte Gesamtschule in Thaleischweiler-Fröschen. Integrierte Gesamtschule in Waldfischbach-Burgalben, Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium Dahn, Berufsbildende Schule in Rodalben.

Unentgeltliche und entgeltliche Ausleihe

Es gibt zwei Arten der Schulbuchausleihe: die unentgeltliche und die Ausleihe gegen Gebühr. Für die unentgeltliche Ausleihe werden Antragsformulare durch die Schulen verteilt. Zudem können von der Homepage www.lmf-online.de Formulare ausgedruckt werden. Für die Gewährung der Lernmittelfreiheit gelten Einkommensgrenzen. Diese betragen bei Schülerinnen und Schülern, die im gemeinsamen Haushalt der Eltern leben, bei einem Kind 26.500 Euro, zwei Kindern 30.250 Euro und drei Kindern 34.000 Euro; bei nur einem Elternteil liegen die Grenzen anders. Werden Einkommensgrenzen überschritten, ist die Ausleihe gegen Gebühr möglich. Die Anmeldung dafür erfolgt über das Elternportal. Zugangsdaten werden durch die Schulen im Mai verteilt.

Informationen zur Schulbuchausleihe gibt es online unter www.lmf-online.rlp.de. Fragen beantworten die Mitarbeitenden des Schulreferates bei der Kreisverwaltung unter 06331 809548 oder 809 318 telefonisch.