Das Impfzentrum in der Bruchwiesenhalle in Waldfischbach-Burgalben ist geschlossen, aber das MVZ Südwest in Waldfischbach-Burgalben bietet weiter ein Impfangebot an.

Ab Samstag, 12. Februar, bis einschließlich Samstag, 2. April, kann sich, wer will, beim MVZ Südwest impfen lassen in der Gartenstraße 4 in Waldfischbach-Burgalben. Zwischen einer und zwei Stunden besteht an den folgenden Samstagen jeweils das Impfangebot. Zum Start am Samstag wird zwischen 9 und 10 Uhr geimpft, am kommenden Samstag, 19. Februar, zwischen 11 und 13 Uhr. Weitere Informationen im Internet.