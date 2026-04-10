In den kommenden Jahren sollen in Rieschweiler-Mühlbach viele Projekte umgesetzt werden. Die Ideen dazu kamen auch aus der Bevölkerung.

Rieschweilers Dorferneuerungskonzept steht. Dort sind zahlreiche Projekte aufgelistet, mit denen das Dorf zukunftsfit aufgestellt werden soll. Ein paar – etwa die Sanierung des Kriegerdenkmales – sind sogar schon erledigt. Andere, wie der Mehrgenerationenplatz, sind in der Ausführung. Grundlage des Dorferneuerungskonzeptes war der Zukunftscheck Dorf. Der startete 2023 kurz nach der Corona-Pandemie. Die Rieschweilerer waren dazu aufgerufen, in verschiedenen Arbeitsgruppen die Stärken und Schwächen des Dorfes sowie mögliche Projekte zu erarbeiten.

Aus diesen Erkenntnissen heraus wurde das Dorferneuerungskonzept geschrieben. Als Stärken der Gemeinde wurden unter anderem eine gute Grundversorgung, die attraktive Lage, eine gute Infrastruktur sowie das aktive Vereinsleben angegeben. Schwächen der Gemeinde: der demografische Wandel, der drohende Verfall alter Gebäude im Dorfkern und zu wenig Freizeitangebote für junge Leute.