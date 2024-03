Wo heute in der Wiesenstraße nur ein Spielplatz ist, soll bald ein Mehrgenerationenplatz entstehen. Die Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach hat dafür eine Stange Geld im Haushalt stehen – und Ideen gibt es genug.

Es ist noch nicht lange her, da wurden die Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Wiesenstraße im Ortsteil Rieschweiler erneuert. Damit sei das Angebot für Kinder recht gut. „Wir wollen nun noch etwas für die mittlere und die ältere Generation machen“, berichtet Ortsbürgermeister Peter Roschy (SPD). Einen ersten Schritt will er gemeinsam mit dem Ortsgemeinderat (Montag, 18. März, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Höhmühlbach) tun und die Planungen für das Gelände an ein Ingenieurbüro vergeben.

135.000 Euro stehen für die Umgestaltung im Haushalt der Doppelgemeinde bereit. Der Spielplatz sei „geradezu prädestiniert dazu“, zu einem Platz ausgebaut zu werden, an dem sich Menschen aus dem Ort treffen können. Da die Spielgeräte erst erneuert wurden, sei an die Kleinsten bereits gedacht. Ein Großteil des Geldes könne daher in die Erweiterung zum Mehrgenerationenplatz fließen.

Anregungen im Nachbarort geholt

„Da gibt es viele interessante Dinge“, findet Roschy. So könnten etwa Sportgeräte installiert werden, an denen Erwachsene Fitnessübungen machen können. „So ähnlich wie in einem Fitness-Studio“, sagt Roschy, der sich im Nachbarort Thaleischweiler-Fröschen, wo es bereits einen solchen Mehrgenerationenplatz gibt, noch weitere Anregungen geholt hat: eine Pergola, eine Theke, ein Grillplatz – über diese Dinge könnte nachgedacht werden. „Als Rastplatz für Wandergruppen, die da eine längere Rast einlegen können.“

Der Ortsgemeinderat ist nun am Montag gefragt, erste Ideen zu diskutieren und dann ein Planungsbüro mit einer Ausarbeitung zu beauftragen. Auf der Tagesordnung stehen außerdem die in den beiden Ortsteilen geplanten Neubaugebiete, außerdem kommt die Leiterin der Kindertagesstätte „Kuckucksnest“, Iris Rieger-Faul, vorbei und berichtet über die Arbeit der Einrichtung.