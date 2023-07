Ab Mittwoch, 12. Juli, wird die L490 bei der Erlenbacher Kreuzung wegen der Bauarbeiten am Geh- und Radweg nach Vorderweidenthal voll gesperrt.

Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, werden ab dem 12. Juli die Bauarbeiten am Geh- und Radweg von Erlenbach nach Vorderweidenthal fortgeführt. Dazu wird die L490 von der Erlenbacher Kreuzung bis Vorderweidenthal vom 12. Juli bis voraussichtlich 21. Juli für Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung führt über Birkenhördt und ist ausgeschildert. Im Anschluss an die Vollsperrung wird die L 490 mit halbseitiger Sperrung und Ampelregelung wieder für den Verkehr freigegeben.

Durch die Fortsetzung der Bauarbeiten ergeben sich Einschränkungen im Busverkehr der Linien 525 und 545, darauf weist die QNV hin. Bei der Linie 525 kann währenddessen die Haltestelle Erlenbach nicht bedient werden. Bei der Linie 545 erfolgt die Anbindung von Vorderweidenthal in Richtung Dahn zu folgenden Abfahrtszeiten: 5.45 Uhr, 12.25 Uhr, 13.25 Uhr, 16.15 Uhr, 18.15 Uhr. Die Anbindung von Vorderweidenthal in Richtung Bad Bergzabern erfolgt um 5.47 Uhr, 7.09 Uhr, 13.50 Uhr, 18.49 Uhr. Aufgrund der Umleitungsstrecke kommt es zu weiteren geringfügigen Fahrplanänderungen. Des Weiteren werden Fahrgäste gebeten, einige Minuten vor der regulären Abfahrtszeit an der Haltestelle zu sein.