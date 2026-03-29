In wenigen Tagen wird der Radweg von Althornbach nach Rimschweiler gesperrt. Ein holpriges Teilstück soll saniert werden. Genauso wie zuletzt in Contwig.

Mitte März wurde in Contwig ein 400 Meter langes Teilstück des Radwegs hinter dem Freibad saniert. Vom Resultat der Bauarbeiten zeigt sich die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Zweibrücken-Land begeistert. Auf dieselbe Weise soll Anfang April nun auch ein Abschnitt des Radwegs von Althornbach nach Rimschweiler aufgepäppelt werden.

„Bei Contwig hatte es massive Probleme mit Schlaglöchern und hochgedrückten Baumwurzeln gegeben“, sagte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard am Mittwoch vor dem VG-Rat. „Das ist jetzt vorbei. Das schadhafte Wegstück wurde drei Tage lang gesperrt und in dieser Zeit mit einer neuen Decke überzogen. Die Baufirma Peter Gross, die das gemacht hat, bietet diese Dienstleistung nun auch für Althornbach an.“ Nach Aussage von Contwigs Bürgermeisterin Nadine Brinette, der CDU-Fraktionssprecherin im VG-Rat, lässt sich der sanierte Abschnitt des Radwegs „jetzt auch mit Inlinern prima befahren“.

Die Reparatur des Radwegs von der Althornbacher Feuerwehr bis zur Gemarkungsgrenze Rimschweiler ist im Konzept des Radwege-Arbeitskreises für den Landkreis Südwestpfalz enthalten und soll aus einem dafür bereitgestellten Fördertopf bezahlt werden. Der VG-Rat Zweibrücken-Land stimmte der Sanierung zu. Diese soll spätestens in der zweiten Aprilwoche erledigt werden – ebenfalls während einer dreitägigen Sperrung für den Radverkehr.