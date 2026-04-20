Postfiliale und Lotto-Annahmestelle in der Hauptstraße in Thaleischweiler-Fröschen werden zum Monatsende geschlossen. Das bestätigte Ortsbürgermeister Florian Auer (CDU) in der Ratssitzung. Auf Nachfrage von Ratsmitglied Jürgen Käfer erläuterte er, dass das aber kein endgültiges Aus für eine Postfiliale in Thaleischweiler-Fröschen sei. Da derzeit noch die Verhandlungen über einen neuen Standort liefen, könne zu diesem aktuell noch nichts gesagt werden, aber es sehe gut aus. Nach derzeitigem Stand soll die künftige Postfiliale bis spätestens Mitte Juni eröffnen. Im Mai „werden wir hier im Ort keine Postfiliale haben“, sagte Auer. Er erklärte auf weitere Nachfrage, dass über eine Postfiliale gesprochen werde, in der Menschen die Kunden bedienen – keine Automatenfiliale.