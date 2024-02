Pirmin Zimmer (CDU) kandidiert erneut als Ortsbürgermeister in Reifenberg. Was in seiner möglichen nächsten Amtsperiode passieren soll, hat er bereits ausgearbeitet.

Die Umgestaltung des Dorfplatzes, Photovoltaik auf den Dächern der Gemeindegebäude und die Nahversorgung im Ort sind die Kernthemen in Zimmers möglicher nächsten Bürgermeister-Amtszeit. Der Christdemokrat wurde am Dienstagabend bei der Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Maßweiler-Reifenberg einstimmig als Bürgermeisterkandidat in Reifenberg ernannt – sollte es zu seiner Wiederwahl kommen, wäre es seine zweite Amtszeit. Die erste Amtszeit Zimmers war geprägt von Baustellen – vom Glasfaserausbau über die Sanierung der Ortsdurchfahrt bis hin zum Kita-Anbau. In einer zweiten Amtszeit wolle Zimmer die Nahversorgung im Dorf mehr in den Fokus rücken. Er hat die Idee, dass im neuen Kindergarten auch für Senioren im Dorf gekocht wird. Ganz ohne Bauprojekte ginge es aber auch nicht. Schließlich sei noch die Umgestaltung des Dorfplatzes geplant. Eine Wahlliste gibt es für den Reifenberger Gemeinderat nicht, da dort keine Parteien vertreten sind. Zimmer hat gegenüber der RHEINPFALZ bereits bestätigt, dass der Großteil der aktuellen Ratsmitglieder angekündigt habe, nicht erneut antreten zu wollen. Somit wird im Sommer der Gemeinderat großteils neu aufgestellt.