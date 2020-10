Durch parkende Autos vor dem Bottenbacher Spielplatz ist es bereits mehrfach zu gefährlichen Situationen mit Kindern gekommen, informierte Bürgermeister Klaus Weber. Außerdem haben sich Anwohner beschwert. Mit Parkverboten und drei neuen Stellplätzen will die Gemeinde nun Abhilfe schaffen.

Weil direkt vor dem Eingang zum Spielplatz in der Schulstraße geparkt wird, haben sich die Anwohner der Straße „Am großen Busch“ beklagt. Die parkenden Autos erschweren das Abbiegen in die Straße. Auch um Unfälle mit spielenden Kindern zu vermeiden, hat die Gemeinde nun entschieden, dass das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde in diesem Bereich ein Parkverbot verhängen soll. Die Beschilderung kostet die Gemeinde 200 Euro.

Zudem entschied sich der Rat, in der verlängerten Schulstraße drei gepflasterte Parkplätze anzulegen. Dazu wird ein Grünstreifen auf der linken Seite gegenüber dem Eingang des Spielplatzes genutzt. Die Arbeiten könnten weitgehend vom Gemeindearbeiter erledigt werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 1000 Euro. Im Bebauungsplan wird das Grundstück der Gemeinde als Parkfläche deklariert.