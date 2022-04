Beim Ferientag in Wallhalben drehte sich am Gründonnerstag alles um Ostern. Dabei wurde nicht nur gebastelt und gegessen, sondern sogar ein bunter Ostergarten im Miniformat gepflanzt.

Die Frage wie das Ei zum Osterei wurde, war eines der interessanten Themen bei Ferientag im evangelischen Gemeindehaus in Wallhalben. Bereits die zehnte Aktion für Grundschulkinder hat Gemeinde-Diakonin Gabi Radtke für die Jugend der Kirchengemeinden Herschberg und Wallhalben am Gründonnerstag organisiert.

Dabei stand diesmal Ostern natürlich im Mittelpunkt und damit auch die Geschichte um die Entstehung des am meisten verbreiteten und ältesten österlichen Symbols. Dieses ist tatsächlich älter als die Tradition des Christentums und in Deutschland ist der Brauch bunt gefärbter Ostereier etwa seit dem 13. Jahrhundert nachgewiesen.

Küken schlüpft aus Stein

Gabi Radtke behandelte mit den Kindern die alte Legende der Katharina aus dem ägyptischen Alexandria, wo die junge Christin ihren Glauben an die Auferstehung gegenüber dem Kaiser Maxentius aus Rom verteidigen musste. Die gestellte Aufgabe, einen Stein zum Leben zu erwecken, soll sie in ihrer Not mit Hilfe eines zuvor bebrüteten grauen Eis einer Ente gelöst haben, aus dem vor des Kaisers Augen tatsächlich ein Küken schlüpfte und somit ein Lebewesen entstand.

Passend zum Thema Ostern haben Radtke und die jungen Teilnehmer kleine Tragetaschen mit Leim, Papier und Wolle in Form von Osterlämmern dekoriert, aus runden Papptellern „Klappeier“ gebastelt und bunt bemalt sowie auch gemeinsam Osterkekse gebacken. Zusammen wurde natürlich auch das Mittagessen zubereitet, das, dem Gründonnerstag entsprechend, aus grünen Pfannkuchen bestand.

Erfahrene Helferin

Sichtbar großen Spaß hatten die Mädels aus Wallhalben, Saalstadt und Knopp-Labach auch am Pflanzen eines bunten Ostergartens im Miniformat mit Osterglocken, Moos und kleinen Figuren. Das fertige Werk in einer flachen Tonschale durften sie als Andenken mit nach Hause nehmen. Hilfestellung bei allen Basteleien gaben Gabi Radtkes aufmerksame Helferinnen Charlotte Radtke und Maya Woll. Woll hatte früher selbst an den Freizeiten teilgenommen und war dadurch mit allen Abläufen bereits bestens vertraut.