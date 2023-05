Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Osterhasen? Rechts abbiegen. Das neue Verkehrsschild, das ein Hasenbild ziert, weist den Weg. Der manngroße Hase hat jede Menge kleine Schokoladenhasen im Korb: für die Kinder, die am Samstag am ersten Osterhasen-Drive-in in Thaleischweiler-Fröschen stoppen.

Na, wo ist er denn? Scheinbar über der Straße schwebende Ostereier, große und kleine Hasen aus Stroh sind schon zu sehen. Hier muss er doch sein. Tatsächlich, da kommt er. Langsam