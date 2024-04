Bei der Befragung der zehn amtierenden Ortsbürgermeister in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land im Dezember hatte sich Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld noch nicht entschieden, ob er für eine Wiederwahl kandidiert. Nun ist die Entscheidung gefallen.

Der amtierende Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld tritt noch einmal zur Wahl an. Am Vorabend zum Gründonnerstag nominierten die sechs stimmberechtigten Mitglieder der Ortsgruppe Trulben innerhalb der SPD Grenzland den 50-jährigen Systemingenieur einstimmig zu ihrem Kandidaten. Bevor es im Foyer der Trualbhalle zur Wahl unter der Leitung des SPD-Kreisvorsitzenden Peter Spitzer kam, zog Hatzfeld noch einmal Bilanz. 2019 ist der SPD nach fünfjähriger Unterbrechung der Wiedereinzug in den Rat gelungen. Damals kandidierte Hatzfeld zum ersten Mal und unterbrach mit seiner Wahl eine über Jahrzehnte andauernde Folge von CDU-Ortsbürgermeistern.

Harald Hatzfeld kandidiert erneut als Trulber Ortsbürgermeister und führt die Liste der SPD zum Ortsgemeinderat als Spitzenkandidat an. Archivfoto: Ursula und Bernd Danner

In den vergangenen fünf Jahren hat die SPD-Fraktion laut Hatzfeld gute Arbeit im Ortsgemeinderat geleistet. Er gehe davon aus, dass die Kandidaten auf der neuen Liste die Arbeit erfolgreich fortführten. Die „sehr gute Liste“ sei für ihn auch ausschlagend dafür gewesen, noch einmal zu kandidieren und sich einer Wiederwahl zu stellen.

Zukunftspläne stehen bereits

Auch eine Reihe von Zielen für den neuen Rat formulierte der amtierende Ortsbürgermeister: die Umsetzung der Freiflächenphotovoltaikanlage, die Umstrukturierung der Geschäftsbereiche der Ortsgemeinde und der Trualb Energie, die Fertigstellung des Bauabschnitts „Großer Höbel II“ auf dem Hochstellerhof und der Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze, der Breitbandausbau, die Bewirtschaftung der Trualbhalle mit Schaffung eines gesellschaftlichen Treffpunktes sowie der Ausbau der Vinninger Straße.

Angegangen werden soll auch die Erstellung des Bebauungsplans „Auf der Schwang“ für den zukünftigen Baubedarf, die Umstellung der Straßenbeleuchtung in den verbliebenen Ortsbezirken Hochsteller- und Imsbacherhof, die Weiterführung der Förderung von Vereins- und Kulturleben sowie die medizinische Versorgung über die allgemeinmedizinische Praxis und Apotheke.