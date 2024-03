Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das erste Mal seit 20 Jahren schickt die Dellfelder CDU wieder einen Kandidaten für das Ortsbürgermeisteramt ins Rennen. Auch die Freien Wähler waren auf der Suche nach einem Kandidaten erfolgreich.

Marcus Spies tritt für die CDU als Bürgermeisterkandidat in Dellfeld an. Geboren in Zweibrücken, lebt der 42-Jährige seit 2010 in der Schwarzbachtal-Gemeinde. „Mit einem gewissen