Der Frühling hat die Landschaft verändert, und so langsam naht der Sommer. Es gibt aber etwas, was die Obstbauern wundert. Und etwas, was dem Förster Sorgen bereitet.

Die Freude über den Frühling wurde durch die einsetzende Trockenheit getrübt. Sorgen bereitet der schon umherfliegende Borkenkäfer, und der Fruchtbehang bei den Obstbäumen ist