Der Weihnachtsbaum am Kreisel in Waldfischbach-Burgalben kann nicht von den Kindern geschmückt werden und rockig in den Advent feiern ist auch nicht möglich: Die Ortsgemeinde hat die für Freitag geplanten Veranstaltungen Weihnachtsbaum schmücken und Nikolaus-Rock abgesagt.

„Schweren Herzens“ habe die Gemeinde die Veranstaltungen abgesagt, sagt Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB). Aber um die Veranstaltungen durchführen zu können, müsste die 2G-Regel angewandt werden. Es dürften nur Geimpfte und Genesen mitfeiern. Auf dem Festgelände, das abzusperren wäre, würde Maskenpflicht gelten und der Zugang müsste kontrolliert werden. Das sei personell nicht leistbar.

Zudem sei aktuell davon auszugehen, dass nur wenige Besucher kommen würden. Deshalb habe man sich in Absprache mit den Vereinen, die teilgenommen hätten, entschlossen, auf den Nikolaus-Rock und das vorgeschaltete Baumschmücken zu verzichten.