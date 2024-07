Im großen Saal des katholischen Pfarrheims in Kröppen ist der wiedergewählte Ortsbürgermeister Steffen Schwarz ins Amt eingeführt worden.

Den feierlichen Akt übernahm die bisherige Erste Ortsbeigeordnete Elli Strassel, die damit ihre letzte Amtshandlung nach 30 Jahren Ratszugehörigkeit vollzog. Bürgermeister Klaus Weber war der erste Gratulant und würdigte Steffen Schwarz als Vorbild. Er betonte, dass Schwarz nicht nur die Ratsmitglieder, sondern auch die Vereine und die Bevölkerung in die Arbeit einbinde, was zu großem Zusammenhalt führe. Weber hob hervor, dass nur durch diese Zusammenarbeit Großprojekte wie der Neubau des Gemeindezentrums mit Kindergarten möglich gewesen seien. Auch die Durchführung von Großveranstaltungen sei ein Markenzeichen der Kröpper Dorfgemeinschaft.

Von den zwölf in den neuen Rat gewählten Mitgliedern fehlte Uwe Schäfer. Steffen Schwarz verpflichtete zunächst die Anwesenden und schlug dann den 50-jährigen Bauunternehmer Hagen Bratzel als neuen Ersten Beigeordneten vor. Bratzel erhielt bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen (287) und war bisher zweiter Beigeordneter. Michael Betz, 67-jähriger ehemaliger Forstbeamter und zuletzt Leiter des ehemaligen Forstreviers Hackmesserseite, wurde mit seinen 254 erreichten Stimmen als neuer zweiter Beigeordneter vorgeschlagen. Beide Kandidaten wurden in getrennten Wahlgängen einstimmig gewählt und von Schwarz in ihre neuen Ämter eingeführt.

Rat lehnt Digitalisierung der Ratsarbeit ab

Nach der Bildung des Rechnungsprüfungsausschusses und der Wahl von drei Mitgliedern mit Stellvertretern wurden wie bisher Beratungsgremien gebildet, zum Beispiel für die Seniorenarbeit. Alicia Backscheider wurde als neue Jugendbeauftragte bestellt. Zudem wurde die Digitalisierung der Ratsarbeit diskutiert, jedoch einstimmig abgelehnt. Niemand war dafür, dass künftig die Einladungen und Niederschriften anstatt in Papierform elektronisch durch die Verwaltung versandt werden. Die Sitzung begann mit der Verabschiedung von vier bisherigen Ratsmitgliedern, darunter Elli Strassel (30 Jahre) und Gerhard Büchler (50 Jahre), die für ihre langjährige Mitarbeit geehrt wurden.