Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bauarbeiten für den neuen Penny-Markt direkt am „Jungfernsprung“ stehen kurz vor dem Abschluss. Die neue Filiale wird am 14. Oktober eröffnet. Die bestehende Filiale in der Pirmasenser Straße 62 öffnet letztmalig am 9. Oktober.

Dies teilte die Assistentin der Regionsleitung Südwest der Penny Markt GmbH, Anne Behrendt, auf Nachfrage mit. Das Unternehmen hatte vor einem Jahr mit dem Abriss des leerstehenden