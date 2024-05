Zwischen 5. und 18. Mai Uhr haben Unbekannte laut Polizeibericht vom Dienstag eine Madonnen-Statue aus Bronze auf dem Friedhof in der Straße Im Nussriegel in Bad Dürkheim entwendet. Die Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug ein Schraubgewinde, mit dem die Statue befestigt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.