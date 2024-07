Von Radwegen bis Glasfaserleitungen: Auf den neu gewählten Lambsborner Ortsbürgermeister Markus Schwarz (SPD) kommt viel Arbeit zu. Bevor er loslegen kann, steht der Gemeinderat vor mindestens einer wichtigen Personalentscheidung.

Es gibt viele Aufgaben, die der neu gewählte Gemeinderat Lambsborn in den kommenden fünf Jahren angehen muss. So sollte schon im Herbst vergangenen Jahres ein neuer Radweg fertig werden. Aber immer noch fehlt ab der Bushaltestelle in Höhe des Heidehofs unterhalb der L464 die Verbindung nach Lambsborn. Warum eigentlich?

„Die Witterungsverhältnisse haben eine Fortsetzung der Bauarbeiten lange nicht zugelassen“, sagt Markus Schwarz (SPD), neugewählter Bürgermeister von Lambsborn. „Jetzt hat es ein wenig abgetrocknet und es sollte zeitnah weitergehen. Wir sollten relativ zügig zum Abschluss der Baumaßnahme kommen.“ Zügig heißt für ihn: „Wenn die Unternehmen dranbleiben, werden sie, denke ich, zum 31. Juli fertig.“

Bürgermeister: „In Vorbereitung und Planung“

Ganz so flott werden Schwarz und der Gemeinderat bei den Arbeiten rund um die Lambsborner Dorfmitte wohl nicht sein. Dort plant die Baubehörde Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) eine Bushaltestelle und muss sich dafür mit „Grundstücksangelegenheiten“ auseinandersetzen. Arbeiten, die noch zu erledigen sind, müssen ausgeschrieben werden. „Der Ausbau steht und fällt mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt, wofür der LBM zuständig ist. Die sind hier noch in der Planung. Die Dorfmitte ist daran angegliedert und die Gemeinde Gerhardsbrunn hat beim Ausbau den Vorzug vor uns erhalten. Wir befinden uns aber in der Vorbereitung und Planung, wie wir mit dem Ausbau der Dorfmitte weitermachen können. Das braucht Zeit.“

Der Glasfaserausbau ist für Schwarz ebenfalls wichtig. „Aktuell warten wir darauf, dass die Deutsche Glasfaser Zeit hat, uns an das Netz anzubinden.“ Weitere Themen sind der Ausbau eines letzten Friedhofstücks und der Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses, „damit die Vereine es weiternutzen können“.

Vier neue Vertreter im Gremium

Mit Denise Agne, William Gortner, Frank Kiefer und Giuseppe Potenza sind vier neue Gesichter im Gemeinderat. Lothar Hochreuter, Bernd Knapp, Stephan Rothhaar, Gerlinde Scheffe, Lothar Stark, Ralf und Lilly Vollmar, sowie Gerhard Zimmermann wurden wiedergewählt. Bis zu seiner offiziellen Ernennung zum Bürgermeister führt Markus Schwarz die Amtsgeschäfte seines Vorgängers Rudi Molter (SPD) als Beigeordneter weiter. Molter hatte das Amt wegen einer Erkrankung im vergangenen Jahr nicht ausüben können.

Ob alle drei Beigeordnetenposten neu besetzt werden müssen, hängt von den bisherigen Beigeordneten Ralf Vollmar und Lothar Stark ab – sollten sie weitermachen wollen, müsste im Zweifel auch nur Schwarz’ bisheriger Posten neu besetzt werden. Zur bevorstehenden Wahl sagt Schwarz nur so viel: „Ich habe mit einigen Ratsmitgliedern gesprochen. Meine Favoriten habe ich. Es kommt immer auf die Vorschläge aus dem Kreis der Räte an. Aber ich denke, da wird es keine großen Überraschungen geben.“