Der Bauzaun steht, die Planungen für den Aldi-Markt in der Hauptstraße im Ortsteil Burgalben sind fertig. Geplant ist, das bestehende Supermarktgebäude, in dem Aldi schon einmal untergebracht war, weiter zu nutzen.

Das Gebäude, in das ein Aldi-Markt einzieht, soll saniert, energetisch auf den neuesten Stand gebracht und erweitert werden. Insgesamt wird das Gebäude nach Fertigstellung etwa 2000 Quadratmeter umfassen, davon sind 1050 Quadratmeter Verkaufsfläche. Maximal zehn Prozent dieser Verkaufsfläche darf mit der Aktionsware, die keine Lebensmittel sind, bestückt werden. Das bisher geneigte Dach des bestehenden Marktgebäudes, in dem unter anderem neben Aldi auch schon mal ein Spar-Markt oder ein Schuhlager untergebracht waren, wird entfernt und durch ein Flachdach ersetzt, erläuterte der Vertreter des verantwortlichen Planungsbüros Piske aus Ludwigshafen. Wände des bestehenden Marktes bleiben erhalten.

Das Gebäude wird in südliche und nördliche Richtung erweitert. Dort werden der neue Eingangsbereich mit separatem Pfand-Bereich sowie die Lager- und Anlieferungsflächen angebaut. Das Dach bekommt eine Photovoltaikanlage und wird zudem begrünt. Letzteres ist eine Auflage, um die Wassermengen bei Regenereignissen zu sammeln und sie langsamer und gezielter Richtung Schwarzbach abzuleiten.

103 Parkplätze, Ein- und Ausfahrt wird geändert

An den Überschwemmungsflächen für den Schwarzbach, der hinter dem künftigen Aldi-Markt fließt, darf nichts verändert werden. Diese Flächen bleiben erhalten. So sehen die finalen Planungen aus, die sich im Verlauf der vergangenen Jahre, seit Aldi die Rückkehr an seinen früheren Standort plant, immer mal wieder verändert haben. Die benachbarte Tankstelle und Teile der dazugehörigen Kfz-Werkstatt mit Waschanlage bleiben erhalten.

Was sich durch die nun finalen Planungen auch ändert, ist das Thema Parken. Das könne nun wesentlich „sinnvoller“ gestaltet werden, weil es gelungen sei, im westlichen Bereich des Grundstücks weitere Flächen zu erwerben. Senkrecht zur Straße können die Parkplätze wieder angeordnet werden. Insgesamt werden 103 Parkplätze ausgewiesen. Die Verkehrsführung und damit die Zufahrt werden dann auf den in Deutschland üblichen Rechtsverkehr ausgelegt. Aktuell wird auf das Grundstück links rein- und rechts rausgefahren. Das entspricht nicht den deutschen Gepflogenheiten und werde im Zuge des Baus korrigiert.

PV-Anlage versorgt Gebäude mit Energie

Auf der Parkfläche werden auch Bäume gepflanzt werden. Auf eine Überdachung mit Photovoltaikflächen könne verzichtet werden. Der Installation von Photovoltaik-Anlagen bei gewerblichen Neubauten und großen Parkplätzen, die seit dem vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz Pflicht ist, kann hier durch die Anlage auf dem Dach Rechnung getragen werden.

Diese Anlage reiche auch aus, um das Gebäude entsprechend mit Energie zu versorgen. Ein moderner Aldi-Markt verbraucht deutlich weniger Energie als der bestehende Markt. Details der vorliegenden Planung sind unter anderem Ergebnisse aus dem Zielabweichungsverfahren, das durchlaufen werden musste, um einen Aldi-Markt an dieser Stelle errichten zu können. Die Planungen sind auch die Grundlage für den notwendigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, den der Gemeinderat Waldfischbach-Burgalben am Dienstag auf den Weg brachte.

Aldi im Gewerbegebiet bleibt vorerst geöffnet

Dieser wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Das heißt, die verschiedenen öffentlichen Stellen und die Bürger können sich nur einmal zu den Planungen äußern. Wenn die planungsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann mit dem Bau des Marktes begonnen werden. Bis dieser öffnet, bleibt der Aldi-Markt im Gewerbegebiet Schorbach in Waldfischbach-Burgalben geöffnet. Sobald der Markt dort geschlossen wird, endet die bestehende Ausnahmeregelung im Gewerbegebiet, einen Lebensmittelmarkt zu betreiben.